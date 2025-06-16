Hatay'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Belen ilçesi Şenbük Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. - HATAY