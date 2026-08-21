Haberler

Hatay'da Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangında, alevler itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekipler yangına soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında savunma yapan sanık Kameroğlu: AVM otoparkı için 5 milyon Euro rüşvet istendi

Duruşma salonunda İmamoğlu'nun yüzüne söyledi: 5 milyon Euro rüşvet...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sırra kadem basmıştı: Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

93 yaşındaki lider sırra kadem basmıştı: 74 gün sonra ülkesine döndü
Şehir ayağa kalktı! Ünlü teknik adamdan kadın gazetecilere tepki çeken sözler

Kadın gazetecilere öyle bir şey söyledi ki tüm şehir ayağa kalktı
Esenyurt’ta yakalanan firari nezarette intihara kalkıştı, hastanede öldü

12 ayrı suçtan aranıyordu! Nezarette intihar etti
Gece yarısı sıcak gelişme! Galatasaray'dan 60 milyon Euro istediler

Gece yarısı sıcak gelişme! Süper Lig devinden 60 milyon Euro istediler
Kocaeli'de sahile vuran 3 ceset kardeşlere ait çıktı: 4'üncü kardeş kayıp

Sahile vuran cesetlerin arkasındaki kahreden gerçek ortaya çıktı
Adana'da sokak ortasında kadına şiddet: Çığlıkları mahallede yankılandı

Ya vatandaşlar araya girmeseydi ne olacaktı?

Fenerbahçe'nin Livakovic transferinden kazanacağı bonservis belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı bonservis! Kasa dolup taşacak