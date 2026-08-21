Hatay'da Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangında, alevler itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, akşam saatlerinde Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Ekipler yangına soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı