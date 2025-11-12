Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Dörtyol ilçesi Keçeli mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler alevlere müdahale ettiler. Yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa