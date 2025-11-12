Haberler

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Keçeli mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler alevlere müdahale ettiler. Yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Haberler.com

