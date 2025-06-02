Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Hüyük Mahallesi'nde meydana geldi ve bölgedeki ormanlık alana zarar verdi.

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, ormana ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalesi sonucunda söndürüldü. Çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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