Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının daha geniş bir alana yayılması engellendi.
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Belen ilçesi Kömürçukuru mevkinde bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerinin hızlı müdahalesi yangının geniş alana yayılmasının önüne geçti. - HATAY