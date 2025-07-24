Hatay'da Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeninin henüz belirlenmediği bildirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Arsuz ilçesi Kale mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangında kısa sürede alevler yükseldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yapılan müdahalelerinin ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan alanda, soğutma işlemleri devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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