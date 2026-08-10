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Hatay'da yangın: Orman ve zeytinlik alevler içinde

Hatay'da yangın: Orman ve zeytinlik alevler içinde
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Hatay’da yerleşin noktasına yakın noktada ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında ekipler alevlere müdahale ediyor.

Hatay'da yerleşin noktasına yakın noktada ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında ekipler alevlere müdahale ediyor.

Yangın; Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde ormanlık alan yangını meydana geldi. Kısa sürede alevler çevredeki zeytinlik alanlara ve otluğa sıçradı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfa

ye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken yangın havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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