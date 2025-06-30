Hatay'da Orman Yangını: 1800 Kişi Tahliye Edildi

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde çıkan orman yangını 12. saatine girerken, alevler Oğlakören ve Üçgedik mahallelerine kadar ulaştı. Yangın nedeniyle bin 800 vatandaş tahliye edildi.

Karaali Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Akşam saatlerinde havdan müdahalenin durmasıyla karadan müdahalenin sürdüğü yangın, Oğlakören ve Üçgedik mahallelerinide etkisi altına almıştı. Yetkililerin kararıyla üç mahallede yaşayan toplam 1800 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yangının etkili olduğu bölgede ekipler yoğun çalışma yürütürken, sıcak hava ve rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor. - HATAY