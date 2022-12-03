Hatay'da orman görevlisini şehit eden kaçak avcılar yakalanarak tutuklandı Hatay'da 11 Eylül'de av koruma memuru Mehmet Ali Koşar'ın şehit eden kaçak avcılar yakalanarak ceza evine gönderildi.

Hatay'da orman görevlisini şehit eden kaçak avcılar yakalanarak tutuklandı

HATAY - Hatay'da 11 Eylül'de av koruma memuru Mehmet Ali Koşar'ın şehit eden kaçak avcılar yakalanarak ceza evine gönderildi.

Defne ilçesi Ballıöz mevkiinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Personeli Mehmet Ali Koşar'ı şehit eden kaçak avcılar yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca Defne İlçe Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesi olan Ballıöz Mahallesi ormanlık alanda Milli Parklar görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın 11 Eylül 2022 günü saat 09: 30 sıralarında avcılar tarafından ateş edilmesi sonucu olay yerinde vefat etmişti. Olayla ilgili Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren kişilerin A.Ö., A.Y. ve D.A olduğu tespit edildi.

Şüpheliler sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.