Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da orman görevlisini şehit eden kaçak avcılar yakalanarak tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da orman görevlisini şehit eden kaçak avcılar yakalanarak tutuklandı Hatay'da 11 Eylül'de av koruma memuru Mehmet Ali Koşar'ın şehit eden kaçak avcılar yakalanarak ceza evine gönderildi.

Hatay'da orman görevlisini şehit eden kaçak avcılar yakalanarak tutuklandı

HATAY - Hatay'da 11 Eylül'de av koruma memuru Mehmet Ali Koşar'ın şehit eden kaçak avcılar yakalanarak ceza evine gönderildi.

Defne ilçesi Ballıöz mevkiinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Personeli Mehmet Ali Koşar'ı şehit eden kaçak avcılar yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca Defne İlçe Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesi olan Ballıöz Mahallesi ormanlık alanda Milli Parklar görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın 11 Eylül 2022 günü saat 09: 30 sıralarında avcılar tarafından ateş edilmesi sonucu olay yerinde vefat etmişti. Olayla ilgili Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren kişilerin A.Ö., A.Y. ve D.A olduğu tespit edildi.

Şüpheliler sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Defne Eylül Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title