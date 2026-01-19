Haberler

Belen'de okulda yaşanan yangın büyümeden söndürüldü

Güncelleme:
Belen ilçesindeki bir okulun kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hatay'da okulun kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın; Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulun kazan dairesinde yangın meydana geldi. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle binaya sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
