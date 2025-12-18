Alevlere teslim olan 6 konteyner yandı
Antakya ilçesinde bulunan ve öğrencilere eğitim verilen 6 konteyner, çıkan yangın sonucunda kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, çevredeki vatandaşların yaşadığı konteynerlere sıçramasını önledi.
Hatay'da öğrencilere eğitim verilen 6 konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.
Antakya ilçesi Büyükdalyan Konteyner Kent'te bulunan ve bir dernek tarafından öğrencilere eğitim verilen konteynerler alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle vatandaşların yaşadıkları konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma olmazken 6 konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa