Alevlere teslim olan 6 konteyner yandı

Hatay'da öğrencilere eğitim verilen 6 konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.

Antakya ilçesi Büyükdalyan Konteyner Kent'te bulunan ve bir dernek tarafından öğrencilere eğitim verilen konteynerler alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle vatandaşların yaşadıkları konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma olmazken 6 konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY