Hatay'da Narenciye Bahçesine Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da Narenciye Bahçesine Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu narenciye bahçesine uçtu. Sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da narenciye bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Yeşiltepe mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak narenciye bahçesine uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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