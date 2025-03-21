Hatay'da Mutfakta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan bir binadaki dairede yaşandı. Evin mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında evin mutfak kısmında hasar gördü. - HATAY