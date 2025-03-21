Hatay'da Mutfakta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
İskenderun ilçesinde bir evin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, yalnızca evin mutfak kısmında hasar meydana geldi.
Hatay'da evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan bir binadaki dairede yaşandı. Evin mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında evin mutfak kısmında hasar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa