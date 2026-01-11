Haberler

Defne'de yanan ev kullanılmaz hale geldi

Hatay'ın Defne ilçesinde müstakil bir evin giriş katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle üst katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı ancak evde hasar oluştu.

Hatay'da müstakil binanın giriş katında yaşanan yangın, üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın; Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin giriş katında yaşandı. Yangını fark eden ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipler sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle binayı sarmadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu. - HATAY

