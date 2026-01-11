Defne'de yanan ev kullanılmaz hale geldi
Hatay'ın Defne ilçesinde müstakil bir evin giriş katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle üst katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı ancak evde hasar oluştu.
Yangın; Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin giriş katında yaşandı. Yangını fark eden ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipler sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle binayı sarmadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu. - HATAY
