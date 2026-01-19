Kırıkhan'da çatı yangını
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 katlı bir müstakil evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, çatı kısmında hasar meydana geldi.
Hatay'da 2 katlı müstakil evin çatı kısmında yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın; Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin çatı kısmında yaşandı. Kısa sürede yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle binayı sarmadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında çatı kısmında hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa