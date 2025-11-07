Hatay'da Müstakil Evde Yangın
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, evde hasar meydana geldi.
Hatay'da alevlere teslim olan müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Kısa sürede evden yükselen alevleri fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmadan söndürülen yangında evde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa