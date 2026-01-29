Dörtyol'da çatı yangını
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangında çatı kısmında hasar meydana geldi.
Yangın; Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan müstakil evin çatısında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında evin çatı kısmında hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa