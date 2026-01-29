Haberler

Dörtyol'da çatı yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangında çatı kısmında hasar meydana geldi.

Hatay'da müstakil evin çatı kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın; Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan müstakil evin çatısında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında evin çatı kısmında hasar oluştu. - HATAY

