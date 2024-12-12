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Hatay'da Müstakil Ev Yangında Kullanılmaz Hale Geldi

Hatay'da Müstakil Ev Yangında Kullanılmaz Hale Geldi
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan bir müstakil ev, yangın sonrası tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek çevre evlerin zarar görmesini önledi.

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Demirkonak Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevre evlere sirayet etmeden söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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