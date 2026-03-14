Antakya'da müstakil ev yanarak kullanılmaz hale geldi
Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir müstakil ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Yangın; Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Gerekli emniyet tedbirleri alınarak soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı