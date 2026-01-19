Haberler

Ölümüne sosyal medya şovu polisin radarına takıldı

Hatay'da motosikletle akrobatik hareketler yaparak sosyal medyada paylaşımlar yapan iki kişiye toplamda 11 bin 122 TL ceza kesildi. Şahıslar, polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Hatay'da motosikletle akrobatik hareketler yaparak canlarını hiçe sayan ve o anları sosyal medyada paylaşan 2 şahsa 11 bin 122 TL ceza uygulandı.

İskenderun ilçesinde yaşayan K.D. ve B.K. isimli 2 şahıs, motosikletle ön kaldırma ve akrobatik hareketler içeren görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine şahıslar, polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Polis ekipleri tarafından kimlikleri belirlenen şahıslar gözaltına alındı. Trafik mevzuatı kapsamında şahıslara toplamda 11 bin 122 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı. - HATAY

