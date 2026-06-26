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Motosiklete saklanan kubar esrarı polis buldu

Motosiklete saklanan kubar esrarı polis buldu
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Hatay'ın Erzin ilçesinde polis tarafından durdurulan bir motosiklette 1 kilo 339 gram kubar esrar bulundu. Olayla ilgili M.C. tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafında yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan motosiklette saklanan 1 kilo 3339 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 25 Haziran tarihinde Erzin'de durdurulan motosiklette yapılan aramada;1 kilo 339 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen M.C. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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