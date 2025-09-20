Hatay'da Motosikletli Polisler Kaçak Makaron Ele Geçirdi

Hatay'ın Belen ilçesinde motosikletli polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonda 2 milyon 760 bin adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda Belen ilçesinde uygulama noktasında motosikletli yunus polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette 2 milyon 760 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak K.K. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY