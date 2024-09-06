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Hatay'da motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile bisiklet çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'da motosikletle, bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza ; Erzin ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına, 31 AIN 564 plakalı motosiklet sürücüsü Furkan K. çarptı. Motosikletin çarpmasıyla yola savrulan bisiklet sürücüsü ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi her 2 yaralıyı tedavilerinin devamı için Erzin Devlet Hastanesine götürdü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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