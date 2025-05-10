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Hatay'da Motosikletin Asi Nehrine Uçması Sonucu Yaralı

Hatay'da Motosikletin Asi Nehrine Uçması Sonucu Yaralı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Asi nehir yatağına devrildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Asi nehri yatağına uçan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Asi nehri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet nehir yatağına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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