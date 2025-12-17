Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Hatay'da otomobilin çarpttığı motosikletteki 2 kişinin yere savularak yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte ilerleyen motosiklete, aynı yönde seyreden otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yanındaki kadın yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - HATAY