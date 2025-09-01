Hatay'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığına 2 Tutuklama
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Emniyet, hırsızlık olaylarına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda A.B. ve M.H.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. ile M.H. adlı şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa