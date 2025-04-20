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Hatay'da Motosiklet Üzerinde Yatan Sürücüye 7.672 TL Ceza

Hatay'da Motosiklet Üzerinde Yatan Sürücüye 7.672 TL Ceza
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, trafikte motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücüye 7.672 TL cezai işlem uygulandı. Akrobatik hareketleriyle dikkat çeken genç, cep telefonuyla kaydedildi.

Hatay'da trafikte motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücüye 7 bin 672 TL cezai işlem uygulandı.

İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi Deniz Alayı Numune mevkiinde akan trafikte akrobatik hareketler yapan şahıs cep telefonuyla görüntülendi. Canını hiçe saymadan motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, yürekleri ağza getirdi. Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın akan trafikte motosikletin üzerine yatarak metrelerce aracı kullandığı görüldü. Görüntüler üzerine harekete geçen İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri şahsı tespit etti. Ölüme yolculuk yapan şahsa trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 7 bin 672 TL cezai işlem uygulandı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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