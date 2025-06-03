Hatay'da Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Akrobasi Gösterisi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletin üzerine yatarak trafikte seyreden sürücü yaptığıyla hayrete düşürdü.

Olay, İskenderun-Arsuz yolu Gökmeydan Mahallesi mevkisinde yaşandı. Çevre yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak trafikte kendi canını ve diğer araç sürücülerinin canını hiçe saydı. Motosikletin üzerine yatan sürücünün tehlikeli akrobasisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İzleyenleri ürküten görüntüler hayrete düşürdü. - HATAY