Hatay'da Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Akrobasi Gösterisi

Hatay'da Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Akrobasi Gösterisi
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletin üzerine yatarak akrobatik hareketler yapan sürücü, çevredekileri şaşkına çevirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletin üzerine yatarak trafikte seyreden sürücü yaptığıyla hayrete düşürdü.

Olay, İskenderun-Arsuz yolu Gökmeydan Mahallesi mevkisinde yaşandı. Çevre yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak trafikte kendi canını ve diğer araç sürücülerinin canını hiçe saydı. Motosikletin üzerine yatan sürücünün tehlikeli akrobasisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İzleyenleri ürküten görüntüler hayrete düşürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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