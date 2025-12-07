Haberler

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havada taklalar attığı anlar kamerada

Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada taklalar atarak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, kavşakta sıkça yaşanan kazalar için yetkililerden çözüm bekliyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havada taklalar atıp uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen A.S. idaresindeki 31 AUU 779 plakalı otomobil, sokak kesişiminde H.Y. yönetimindeki 31 AOD 195 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada otomobile çarpışan motosiklet sürücüsü, taklalar atarak metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsünün havada uçtuğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahalenin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavşakta son zamanlarda çok fazla kazaların yaşandığını söyleyen vatandaş Ümit Durgun, "Buradan otomobil geldi, diğer taraftan da motosiklet gelince çarpıştılar. İki araçta hızlıydı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü buraya kadar uçtu. Motosiklet sürücüsünün ciddi yaralanmaları var. Burada son 1 ayda 4 defa kaza oldu. Bu kavşağa yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. Kasis yapmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
