Hatay'da Motosiklet Sürücüsü Kazada Yaralandı

Hatay'da seyir haldeyken otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Altınözü ilçesi Toprakhisar Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan 31 AVH 130 plakalı otomobil, motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. - HATAY