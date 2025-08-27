Hatay'da Motosiklet Sürücüsü Kazada Yaralandı

Hatay'da Motosiklet Sürücüsü Kazada Yaralandı
Güncelleme:
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Altınözü ilçesi Toprakhisar Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan 31 AVH 130 plakalı otomobil, motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
