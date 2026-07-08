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İskenderun'da motosiklet alevlere teslim oldu

İskenderun'da motosiklet alevlere teslim oldu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan motosiklet yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın; İskenderun ilçesi otoyol üzerinde Gültepe mevkisinde meydana geldi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, alevleri can kaybı veya yaralanma yaşanmadan söndürdü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Motosiklet kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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