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Belen'de pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü şarampole yuvarlandı

Belen'de pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü şarampole yuvarlandı
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Hatay'ın Belen ilçesinde motosiklet ile pikapla kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü şarampole yuvarlandı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da pikapla çarpışarak dereye uçan motosikletin yaralı sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza; Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle yolunda gerçekleşe kazada; karşı yönlerden gelen motosiklet ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü şarampole yuvarlandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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