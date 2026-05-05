Hatay'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosiklette sürücü hayatını kaybederken arkasındaki yolcu yaralandı. Kaza anları anbean araç kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Mayıs günü Samandağ-Antakya çevre yolunda yaşandı. Seyir halinde manevra yapan H.D.(42) idaresindeki 31 ANS 040 plakalı motosiklet, N.G.(23) yönetimindeki 34 UP 2953 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücü H.D. hafif yaralanırken arkasındaki Sabahattin Dadük ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri ardından ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan Dadük, kurtarılamadı.

Motosikletin çevre yolu üzerindeyken sola manevra yaptığı esnada otomobille çarpıştığı anlar ise araç kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
