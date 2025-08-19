Hatay'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da otomobil ile çarpışarak devrilen motosikletin sürücüsü öldü.

Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde yaşandı D.İ. idaresindeki Volkswagen marka 31 ARL 599 plakalı otomobil, Mehmet Şimşek idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hassa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY