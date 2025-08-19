Hatay'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da otomobil ile çarpışarak devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Hatay'da otomobil ile çarpışarak devrilen motosikletin sürücüsü öldü.

Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde yaşandı D.İ. idaresindeki Volkswagen marka 31 ARL 599 plakalı otomobil, Mehmet Şimşek idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hassa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.