Hatay'da Motosiklet Kazasında İki Kuzen Hayatını Kaybetti

Hatay'da kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada hayatını kaybeden 16 ve 15 yaşındaki iki çocuğun kuzen olduğu öğrenildi.

Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Antakya ilçesi EXPO mevkiinde yaşanmıştı. Seyir halindeki 31 ACG 534 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilmiş ve kazada 16 yaşındaki İrfan Konuşkan ve 15 yaşındaki Ali Bulut hayatını kaybetmişti. Kuzen oldukları öğrenilen iki çocuk gün içerisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - HATAY