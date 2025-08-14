Hatay'da Motosiklet Kazası: Yaya ve Sürücüler Yaralandı

Hatay'da Motosiklet Kazası: Yaya ve Sürücüler Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da yolun karşısına geçmek istediği esnada motosiklet çarpan yaya ve motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yayanın çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savruldukları anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 9 Ağustos tarihinde saat 17.30 sıralarında Arsuz ilçesi Akçalı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun istikametinden, Arsuz istikametine seyir halinde olan E.Y. idaresindeki 34 HBZ 809 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan V.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya metrelerce savrulurken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü E.Y., yolcu konumundaki E.K. ve yaya V.Ş. yaralandı. Yaralılardan sürücü ve yolcunun bilincinin açık olduğu, yayanın ise kapalı şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan imzaladı, TSK'da 185 üst rütbelinin yeri değişti

Erdoğan imzaladı, TSK'da komuta kademesi değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim

İmamoğlu ilk kez böyle konuştu: Adaylığım resmen engellenirse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.