Hatay'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Hatay'ın Payas ilçesinde bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı. Olayda motosiklet sürücüsünün ayağında kırık oluştuğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Hatay'ın Payas ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde otomobille, motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 38 H.A. yaralandı. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ayağında kırık oluşan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa