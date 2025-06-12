Hatay'da Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Düşüp Diğer Motosikletten Çarpıldı

Hatay'da Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Düşüp Diğer Motosikletten Çarpıldı
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Hatay'ın Payas ilçesinde dengesini kaybederek motosikletten düşen kadın sürücüye, karşıdan gelen motosiklet çarptı. Hafif yaralanan kadın, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da dengesini kaybederek motosikletten düşen kadın sürücüye, karşıdan gelen motosikletin çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Payas ilçesi Fatih Mahallesi'nde motosikletiyle seyreden kadın sürücü dengesini kaybederek yola düştü. O esnada karşıdan gelen motosiklet kadın sürücüye çarptı. Başına aldığı darbeyle hafif yaralanan kadın sürücüye, çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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