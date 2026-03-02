Haberler

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde bir otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da otomobille çarpışarak yere savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza; İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde D-817 karayolu üzerinde yaşandı yaşandı. Seyir halindeki otomobille 31 MD 1715 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten yere savrulan 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı şahıslar İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Haberler.com
