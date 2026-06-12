Antakya'da dereye uçan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü dereye uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, dereye uçtu. Dereye uçan motosikletin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY