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Antakya'da dereye uçan motosikletin sürücüsü yaralandı

Antakya'da dereye uçan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü dereye uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, dereye uçtu. Dereye uçan motosikletin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBaşak Tv:

vay be deriye düşmek ne kadar korkutucu bir şey ?? keşke bu yoldaki insanlar daha dikkatli olsalar ya motosikletliler özellikle hızlı gidiyo ?? şükür kurtulmuş adamı ama çok korkunç bi durum ?? umarım iyileşir çabuk ve dereden başka birşey çıkmasın çünkü bikaç kedi bile orada yaşıyo biliyo musunuz ??

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Haber YorumlarıGüneş Yeşil:

endişe verici bir olay. motosiklette dikkat lazım. tedavi geçmiş olsun dilerim.

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Haber Yorumlarıİlknur Eraslan:

ya bu nasıl bi kaza ya hamdolsun kurtulmuş adamcağız dereye uçmek ne demek biliyonuz değil mi çok tehlikeli böyle şeyler görünce insanın kalbine gelmiyo

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