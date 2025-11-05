Hatay'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Hatay'ın Defne ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda yan yatan minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Kaza, Defne ilçesi Yeniçağ Mahallesi'nde yaşandı. Sokak kesişiminde otomobille çarpışan minibüs devrildi. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yolu kapatan minibüsün çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa