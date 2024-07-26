Hatay'da meydana gelen ot yangını söndürüldü
Hatay'ın Erzin İlçesi İsalı Mahallesi Kümeevler mevkiinde çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otluk alan zarar gördü.
Hatay'da meydana gelen ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Erzin İlçesi İsalı Mahallesi Kümeevler mevkiinde meydana geldi. Otluk alanda yaşanan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını çevreye yayılmadan söndürdü. Yangında otluk alan zarar görürken itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. - HATAY