Dörtyol'da metruk bina yangını
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında metruk bina zarar gördü.
Hatay'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın; Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'nde bulunan metruk binada yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında metruk bina zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı