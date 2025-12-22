Antakya'da metruk bina yangını
Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın; Antakya ilçesi Kardeşler Mahallesi'nde bulunan metruk binada yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa