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Hatay'da Metruk Bina Yıkımını Bekleyen Mahalleli Tedirgin

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Deprem sonrası ağır hasar gören Hatay'daki bir metruk bina, çevresindeki vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Mahalle sakinleri, binanın ivedilikle yıkılmasını talep ediyor.

Mahalleli 3 katlı metruk binanın yıkılacağı günü bekliyor

HATAY - Hatay'da vatandaşlar, bölgede yaşayanları tedirgin eden 3 katlı metruk binanın yıkılmasını istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş, on binlerce bina yerle bir olmuştu. Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürerken, İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi üzerinde bulunan 3 katlı bina metruk yıkılmayı bekliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlara tehlike yaşatan binadan zaman zaman düşen parçalarsa tedirginliğe neden oluyor. Mahalle sakini Sinan Kara, binanın ağır hasarlı olduğunu belirterek binanın yıkılmasını istediklerini söyledi.

Mahalle sakini 26 yaşındaki Sinan Kara, "Evimizin önü ara sokak, çocuklarımız dışarda oyun oynayacaklar oynayamıyorlar, deprem korkusu var. Binanın hasar korkusu var. 6 Şubat depreminden bu yana çocuklarımız oyun oynayamıyor, çocuklarımızı sokağa salamıyoruz ve evimizin önünde ufak bir balkonumuz var sürekli orda hapis niyetine yani çocuklarımızı oynatıyoruz. 6 Şubat depreminden bu yana 3 katlı evimizin yanında bulunan ağır hasarlı binanın mahkeme süreci tamamlandı, komşumuzdan aldığımız bilgiye göre bina zaten yıkılacak biz de mahalle sakini olarak bu binanın ivedilikle yıkılmasını devletimizden talep ediyoruz. Bizim sağlığımız yani ne yapacağımızı bilmiyoruz, hayatımız tehlikede yıkılmasını talep ediyoruz. Artçı depremlerde sürekli ara ara parçalar düşüyor onun da tehlikesini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Hatay'da Metruk Bina Yıkımını Bekleyen Mahalleli Tedirgin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa

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