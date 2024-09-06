Hatay'da mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'da bindikleri asansörde mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye yetişti.

Yayladağı İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın asansöründe mahsur kalan vatandaşları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, şahısları kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kurtarıldı. - HATAY