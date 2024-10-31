Hatay'da Madde Bağımlısı Şahsın Kedilere Saldırısı Kameralara Yansıdı
Hatay'ın Defne ilçesinde bir madde bağımlısı, esnafın beslediği 4 kediyi sokak köpeklerine parçalattı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
Hatay'da 4 kediyi köpeklere parçalatan madde bağımlısı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda yaşanmıştı. Madde bağımlısı İsmail S. isimli şahıs, esnafın beslediği 3'ü yavru 4 kediyi sokak köpeklerine parçalatmıştı. Anbean kameralara yansıyan olayda, vatandaşlar tarafından bilinen madde bağımlısı şahsın iş yerinin kapısını açarak, sokak köpeklerini anne kedi ve yavrularının üzerine bıraktığı görülmüştü. Olaya ilişkin harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haydi ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Kasım'da mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - HATAY