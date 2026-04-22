Satırlı saldırgan tutuklandı

Hatay'da 3 şahsı satırla yaralayan madde bağımlısı şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşandı. Madde bağımlısı olan M.S., lokanta sahibini satırla yaraladıktan sonra önce taksi durağında bekleyen taksici K.Y.'yi boyun bölgesinden yaraladı ve son olarak Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde ATM'den para çeken M.Ç.'yi sırtından yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakaladı. Madde bağımlısı olduğu anlaşılan şüphelinin cezaevinden yeni çıktığı tespit edilirken, uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, hakaret, 6136 SKM ve mala zarar verme suçlarından toplam 15 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı