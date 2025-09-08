Hatay'da Kuyuya Düşen Kadın İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 metre derinliğindeki kuyuya düşen 18 yaşındaki kadın, aile tarafından fark edilerek acil servise bildirildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kuyuya inerek kadını kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.
Yayladağı ilçesi Uluyol Mahallesi'nde 18 yaşındaki kadın şahıs, 7 metre derinliğindeki kuyuya düşerek yaralandı. Yaralı kadını fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kuyuya inerek kadını kurtardı. Sedye yardımıyla kurtarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa