Hatay'da Kuyuya Düşen Çakal Kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir çakal, kuyuya düşerek mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çakalı kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen çakalı itfaiye ekipleri kurtardı.
Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bir çakal, kuyuya düşüp mahsur kaldı. Mahsur kalan çakalı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ardından çakal, kuyudan kurtarıldı. Kuyudan kurtulan çakal, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa